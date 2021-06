Babiš požádal slovenského premiéra Hegera o uznávání českých testů

Babiš požádal Hegera o uznávání českých testů

Slovenského premiéra Eduarda Hegera požádal v neděli o uznávání českých testů na nemoc covid-19 při cestování na Slovensko Andrej Babiš. Lidé mířící z Česka si musí nechat provést test až na Slovensku.

„Já jsem ráno psal slovenskému premiérovi, aby zkrátka změnili stanovisko, kde na Slovensku pro naše lidi neuznávají naše PCR testy,“ řekl Babiš. „To je špatně. My to uznáváme pro návštěvu Slováků u nás a doufejme, že Slovensko změní svoji pozici,“ dodal.

Také v tuzemsku si ale dosud přijíždějící lidé ze Slovenska museli do pěti dní po příjezdu nechat provést český test. Tento cestující tak musel podstoupit dva testy, zatímco cestující z Česka na Slovensko pouze jeden. Navíc Slovensko nabízí výjimku pro přeshraniční pracovníky, studenty, umělce nebo lidi cestující na svatbu či pohřeb. Ti mohou podstoupit test ještě před cestou na země. Až od pondělka 7. června se Slovensko v českém seznamu zemí podle rizika nákazy přesune z červené do mírnější oranžové kategorie. Pro tu již platí jen nutnost podstoupení testu před cestou do Česka.