Hygienici kontrolují restaurace, zaměřují se na hosty i provozovatele

Kontrolu hygieny mají za sebou například v restauraci v Úvalech u Prahy. „Nikdo se od stolu nezvedl, takže předpokládám, že to bylo v pořádku,“ okomentoval provozovatel Hospody na dobrým místě Roman Martinák.

V Úvalech je přibližně dvacet podniků. Ne všechny jsou otevřené. Jiné kontroly tam hygiena v poslední době neprováděla. „Většinou se nekoncentrujeme na jedno místo, ale snažíme se kontroly rozprostřít,“ zdůvodnila mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

V centru Olomouce redaktoři ČT obešli celkem deset restaurací a kaváren, kontrolu hygieniků má za sebou sedm z nich.

Pracovníci hygieny v Českých Budějovicích se při středečních kontrolách zaměřili zejména na provozovatele. Například na to, zda mají dezinfekci. „Jestli je dezinfekce umístěna jak při vstupu do provozovny, tak uvnitř provozovny,“ přiblížila Lenka Taba z krajské hygienické stanice. Sledují také, kolik zákazníků u stolu sedí. To hlídají i provozovatelé.

V Ústí nad Labem kontrolovali dodržování opatření strážníci. Během necelé hodiny na náměstí prošli čtyři restaurace a kavárny. Zda mají lidé potvrzení o očkování, testu nebo prodělali covid, ale neřešili. „My nejsme oprávněni toto kontrolovat, to má pouze státní policie a hygiena,“ vysvětlil zástupce ředitele městské ústecké policie Jan Novotný.

Kromě restaurací hygienici mohou kontrolovat i fitness centra nebo bazény. Někteří ale přiznávají, že se nyní zaměřují hlavně na restaurace. Například v areálu v pražském Podolí je ale čekají brzy. „Plaveckých areálů v Praze se moc neotevřelo, tudíž brzy očekáváme nějakou kontrolu,“ řekl ředitel plaveckého stadionu Jan Bezděk.