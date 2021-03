Vláda musí předložit jasný plán, jaká opatření budou dál pokračovat, shodli se Valachová a Kuba

„Je důležité, aby vláda vyhodnotila opatření a Poslanecké sněmovně předložila další řešení a postup, protože veškerá opatření by měla minimálně zasahovat do života lidí,“ prohlásil Kuba. Reagoval tak na další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Ten zatím platí do 28. března.

Podle šéfa Asociace krajů vláda už nástroje v boji proti pandemii má, Kuba tím myslí pandemický zákon. Nouzový stav podle něj vláda potřebuje už jen na omezení pohybu lidí.

Valachová s Kubou souhlasí. Přiznala, že ani sociální demokraté ve sněmovně netuší, jak chce vláda dál postupovat, když požaduje opět prodloužení nouzového stavu. „Už bych právě předpokládala plán, jak se budeme postupně přesouvat do mírnějších pandemických pravidel, tak abychom měli zajištenou zdravotní péči. Chceme děti zpátky do škol a zároveň, abychom měli zajištěnou bezpečnost na pracovištích,“ řekla Valachová.

Poslankyně trvá na tom, že vláda musí mít jasnou strategii, když chce poslední týden v březnu o nouzovém stavu ve sněmovně jednat.

Hrnčíř zopakoval, že prodlužovat nouzový stav v současnosti je zbytečné. Podle něj kabinet nemá žádný další plán, jen další nouzový stav. „Hledají cesty a nějaká opatření, ale myslím si, že žádný plán neexistuje,“ dodal.