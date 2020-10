Vláda selhala, chybí analýza dat, kritizuje opozice. Covid se žene celou Evropou, říká Havlíček

„Stejně tak na rekordních číslech jsou na Slovensku, v Rakousku, v Polsku a my se díváme k našim sousedům, díváme se i do ostatních zemí, hovořil jsem s ministrem z Velké Británie a v zásadě musím říct, že ta opatření, která děláme tady, jsou víceméně velmi podobná, skoro shodná s těmi, která jsou v Británii,“ pokračuje.

„Díváme se na to, jak se restrikce nebo opatření zavádějí jinde v Evropě. Faktem je to, že dneska je u nás strmý růst, respektive jsme na rekordních číslech,“ připouští ministr Havlíček.

„Zdvořilé snaze informovat opozici předcházelo to, že dlouhé měsíce vláda opoziční strany přezíravě odbývala, a především se odmítla bavit o řadě rozumných návrhů, které opoziční strany přinášely, například které se týkají v současné době chystaného kurzarbeitu a dalších,“ dodal.

Premiér a ministr zdravotnictví o nových pravidlech před čtvrteční tiskovou konferencí jednali i se zástupci sněmovních stran. Místopředseda ODS Martin Baxa v pořadu Události, komentáře vyzval občany, aby opatření akceptovali. „Ale to nic nemění na tom, že vláda selhala a že nechala rozjet druhou vlnu koronaviru,“ uvedl Baxa.

Předseda lidovců Marian Jurečka ocenil, že se jednání s vládou konalo. „Já jsem o toto setkání žádal pana premiéra Babiše osmého září. Uskutečnilo se s třicetidenním odstupem, přesto jsem za to rád. Ta situace je opravdu vážná, a i já velmi apeluji na to, aby lidé dodržovali ta opatření, která vláda představila, abychom to dokázali vydržet,“ uvedl.

Zásadně mu však chybí analýza dat. „Aby tady pan ministr mohl vystoupit a řekl, že z dat z trasování nebo z dat z eRoušky víme, že nejčastější místa přenosu jsou tato a tato, a proto tady děláme omezení pohybu osob,“ říká Jurečka.

Také předseda SPD Tomio Okamura tvrdí, že stát nemá tvrdá data, kterými by přísnější opatření podložil. Vláda podle něj například pro počty mrtvých, které vykazuje, nemá žádný důkaz. Není jasné, kolik lidí skutečně zemřelo na covid, uvedl Okamura. „Problém je i to, že se potvrdilo, že ruku v ruce nejdou ekonomická opatření,“ zdůraznil.