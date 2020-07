Organizátoři kulturních akcí chystají žalobu na hygieniky. Odmítají způsob vyhlášení opatření v Moravskoslezském kraji

Podle zástupců iniciativy situace kolem koronaviru a vydaná opatření postihly tisíce lidí a v kraji budou mít značný finanční dopad. „Žaloba bude směřována na vydavatele opatření, což je krajská hygienická stanice, a je to z toho důvodu, jakým to opatření vzniklo a co způsobilo všem kulturním pořadatelům,“ řekla ředitelka festivalu Meat Design Karolína Skórková.

Žaloba je podle ní ve fázi konzultace s právníky. „Jde nám hlavně o to, aby to opatření jednak bylo zrušeno a aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde,“ vysvětlila.

Proti samotným opatřením vedoucím k ochraně zdraví ale členové iniciativy nic nemají. Opatření podle nich postihla desítky akcí, které se měly konat o víkendu, ale i akce plánované třeba až na podzim. „Je to jednoznačný signál pro všechny pořadatele, nejenom v Moravskoslezském kraji, že toto se stát může komukoliv,“ dodala ředitelka festivalu Meat Design.