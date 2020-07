Virus neustupuje, ohniska tu budou, připouští Vojtěch. Proto je třeba jednotný postup, zní z TOP 09

Situaci na Karvinsku se ve čtvrtek na mimořádné schůzi věnovala Poslanecká sněmovna. Kvůli nynějšímu šíření nákazy na Karvinsku zejména mezi horníky poslance zajímal například postup ministerstva zdravotnictví a krajské hygieny.

„Virus neustupuje. To, že tady budou lokální ohniska, je zcela jednoznačné a je nutné se s nimi vypořádat. A myslím, že to se teď skutečně v Karviné děje,“ uvedl ministr zdravotnictví v pořadu Události, komentáře. „Nemyslím si, že by tady došlo k nějakému selhání.“

Za konkrétní postup v regionu jsou podle něj zodpovědní krajští hygienici. „Nechci se z toho vyvinovat, ale je to skutečně na rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice, která má největší přehled o té lokální situaci a je schopna toto rozhodnout,“ prohlásil. Ministr zdravotnictví ani hlavní hygienik podle něj o lokálních opatřeních nerozhodují.

Chci slyšet, jaký bude systém, říká Válek

Tomu však oponuje Vlastimil Válek (TOP 09), podle kterého by bylo na místě postup sjednotit. „Já bych chtěl slyšet, jestli systém, který teď fungoval v Karviné a na Dole Darkov, je ten systém, který bude fungovat vždycky, když bude někde nějaké ohnisko. To znamená zhruba čtyři až pět týdnů bude trvat, než to podchytíme, budeme mít eventuálně zavedená nějaká opatření a mezitím budeme postupně testovat a zvyšovat počet testovaných,“ uvedl.

Vzhledem k tomu, že koronavirus je nová infekce, je podle něj na místě jednotný postup. „Měl by tu být jasný metodický pokyn ministerstva zdravotnictví, jak postupovat v situaci, pokud se podobná záležitost, jako byla na Karvinsku, bude opakovat. Ten pokyn by měl být plošný a rozhodně by se nemělo stát, že v jednom kraji krajská hygienická stanice a její šéf rozhodne tak a v jiném kraji jinak,“ pokračuje Válek.

Starosta Horní Suché na Karvinsku Jan Lipner (STAN) tvrdí, že obce nejsou dostatečně informovány o průběhu epidemie. „Nemáme přesné informace. Těžko můžeme uklidňovat občany, i když vnímám, že panika možná není adekvátní skutečnému průběhu nemoci, když ta čísla neznáme. To je zásadní věc, která nám vadí,“ kritizuje komunikaci o situaci v regionu.