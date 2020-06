Vedení Prahy jde do karantény, uvedl primátor Hřib. Jeho náměstek má koronavirus

Do karantény by na pražském magistrátu mohlo jít kvůli onemocnění covid-19 zhruba 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se zúčastnili pondělního jednání městské rady. Uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman. V karanténě je preventivně také primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Test nemoc prokázal v úterý u jeho náměstka Petra Hlubučka (STAN). Vedení města ve středu rozhodne, zda se bude ve čtvrtek konat jednání zastupitelů.