Některá opatření bychom mohli uvolnit v pondělí, řekl Johnson po návratu do parlamentu

Velká Británie chce do konce května testovat na koronavirus dvě stě tisíc lidí denně. V parlamentu to oznámil konzervativní premiér Boris Johnson, který otázkám poslanců čelil poprvé od doby, co se zotavil z covidu-19. V neděli Johnson hodlá představit plán postupného rušení opatření, které vláda přijala v boji s pandemií covidu-19. Některá opatření by se mohla uvolnit už v pondělí, řekl premiér.