USA povolily nouzové používání léku remdesivir. Španělé smí po sedmi týdnech na procházku

Povolení vycházek s dětmi minulou neděli ale vedlo k tomu, že některé promenády a ulice zaplnily davy rodičů s dětmi a lidé podle záběrů na sociálních sítí nedodržovali bezpečnou vzdálenost.

Vláda proto tento týden určila rozvrh hodin pro vycházky a individuální sportování podle věku. Děti do 14 let mohou nyní s jedním z rodičů na procházku mezi 12:00 a 19:00, nezletilí od 14 let a dospělí do 70 let od šesti do deseti ráno a večer od osmi do jedenácti a starší 70 let a lidé závislí na doprovodu mají vycházky od 10 do 12 hodin a od 19 do 20 hodin. Děti mohou na procházku jen na hodinu denně.

Španělé smějí ale na vycházku a za individuálním sportem maximálně kilometr od bydliště. Podle deníku El País se nesmí například přemístit autem do jiné čtvrti města a sportovat tam. Sportoviště jsou navíc stále zavřená.

V Německu se výrazně snížil počet nově nakažených

V Německu za poslední den zemřelo 94 pacientů s koronavirem, což je výrazný pokles oproti páteční bilanci, kdy bylo úmrtí 193. Pomalejším tempem rostl i počet nově potvrzených případů nemoci, kterých přibylo 945, což je nejméně za poslední týdny. Informoval o tom Institut Roberta Kocha.

V zemi se dosud podle institutu nakazilo 161 703 lidí, z nichž 6575 zemřelo. Za vyléčené institut považuje zhruba 129 tisíc lidí. Za poslední den se statistika zotavených zvýšila zhruba o 2100 případů, takže uzdravených přibylo dvakrát více, než nově infikovaných.