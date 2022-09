ANO půjde v Olomouci do koalice se spOLečně, ProOlomouc a Piráty

Vítězné ANO se v Olomouci rozhodlo jít do koalice s hnutím spOLečně, ProOlomouc a Piráty. Smlouva má být podepsána příští týden. Koalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 28 hlasů. Po jednání klubu zastupitelů ANO to řekl primátor a lídr hnutí Miroslav Žbánek. Post primátora by měl podle předběžné dohody opět připadnout ANO. Uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) půjde do opozice. V uplynulých čtyřech letech ANO v Olomouci vládlo s ODS, KDU-ČSL a spOLečně.