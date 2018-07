Pro české turisty Mars není demodé. Plundrují ho ve filmu Benjamina Tučka

Komedii Mars natáčel s herci z divadla Vosto5 uprostřed pouště v americkém Utahu, přímo v modulu pro simulaci pobytu na rudé planetě. V kinech se bude snímek promítat od 18. října, Benjamin Tuček ho ale už představil na právě skončeném festivalu v Karlových Varech a také spolu s Jiřím Havelkou a Halkou Třešňákovou v rozhovoru pro Události v kultuře.

Točili jste na vědecké základně pro simulaci pobytu na Marsu. Jak dalece jste si to užili, museli jste třeba dodržovat jasně daná pravidla?

BT: Natáčeli jsme ve skutečném simulátoru pobytu na Marsu, kde se už od devadesátých let střídají posádky různého zaměření od geologů přes sociology až po psychology. My jsme byli první posádka, která tam dostala šanci točit film. To byl také cíl, se kterým jsme tam jeli, a proč nás vybrali – zajímalo je, jestli je to vůbec možné uskutečnit. Výsledkem toho bylo zjištění, že možná nejlepší možné budoucí posádky na Marsu jsou filmové štáby, protože každý musí plnit víc než jen svou roli, při omezeném počtu lidí a zásobách to je nezbytné.

HT: Doplnila bych, že jsme vstávali v pět hodin ráno, abychom ve skafandrech točili venku, protože v deset už to bylo nesnesitelné kvůli sluníčku. Pak jsme se přesunuli do interiéru habitatu, kde jsme točili třeba do půlnoci, do jedné ráno.

Co se nakonec ukázalo jako největší problém?

JH: Sociální sžívání se na tak malém prostoru, při jehož opuštění navíc platí striktní pravidla. Každý měl jen mikrokajutku, myslím, že jsme si chvilku ladili, jak to vlastně celé organizovat. A potom bylo nejnáročnější neplýtvat vodou.

Do vesmíru už se Češi podívali v satirickém seriálu Kosmo. Jak to napadlo vás?

Na filmu jsem velmi úzce spolupracovali s Ondřejem Doulem, vesmírným architektem, který v habitatu pobýval už na seriózní vědecké misi předtím a dostal tenhle nápad. On je opravdový vědec, pracuje pro NASA a podílí se na vývoji pilotovaných letů na Mars. Měli jsme tedy toho nejlepšího poradce, ale protože mi bylo líto, aby tam jen tak zevloval těch dvacet dní natáčení, tak nakonec ve filmu hraje robota.