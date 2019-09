Italské mafie, o kterých se nemluví

Jednou z nejdůležitějších menších zločineckých organizací působících v Itálii je Stidda. Relativně mladá organizace, jejíž jméno znamená v překladu „hvězda“, působí na Sicílii. Tam během druhé mafiánské války (1981–1983) vznikla jako odnož Cosa Nostry. Veřejně o ní začali mluvit bývalí členové Cosa Nostry, zejména pentito – policejní informátor – Francesco Marino Mannoia a poté Leonardo Messina, v roce 1989, během procesu, který vedl Giovanni Falcone

Založena měla být Giuseppem Crocem Benvenutem a Salvatorem Calafatem na přelomu 70. a 80. let, když se od své původní organizace odtrhli ti, kteří nesouhlasili s bossem Toto Riinou. Jedni z prvních členů, známí později jako stiddari, měli být také vyloučeni ze své původní organizace právě za neposlušnost. Někteří dokonce i za to, že se přiženili do rodin, které byly příbuzné s příslušníky policie.

Na rozdíl od ostatních organizací nemá pevnou strukturu, a do Stiddy tak přicházejí drobní zločinci a „děti ulice“, které by se do prestižnějších organizací nedostaly. Klany operují poměrně nezávisle na sobě, často spolupracují s lokální odnoží Cosa Nostry, od které přebraly i rituály a tradice.

Působí především v oblastech kolem Agrigenta a Caltanissetty, kde obchodují s drogami, věnují se vydírání a krádežím. Evidují se ale i často úspěšné pokusy o infiltraci místní vládnoucí třídy.

Podle názvu Stidda – sicilsky hvězda – mají někteří členové na ruce tetování pěti bodů spojených do hvězdy. Přesahy mají stiddari i do Evropy – část z nich se přestěhovala a dnes působí v Německu.

Bazilišci z Basilicaty

Mezi špičkou a podpatkem italské „boty“ leží turisticky pozapomenutá (určitou dobu byla oblast opomíjená i v samotné Itálii) oblast Basilicata, historicky známá spíše jako Lukánie. Ačkoli leží mezi Kampánií, Kalábrií a Apulií, kde má mafie zapuštěné kořeny už dlouho, Basilicata dlouho vlastní organizaci neměla.

Možná je to i tím, že je oblast velmi chudá, příkladem budiž město Matera, jehož kulisy využil například Mel Gibson ve filmu Umučení Krista. Město, druhé největší v celé oblasti, je prakticky celé vytesané ve skále a jeskyních a lidé v chudých příbytcích, které dnes spadají pod ochranu UNESCO, žili až do 50. let.