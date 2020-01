Vaculín odmítá složit zastupitelský mandát. Čelí kritice poté, co pomohl prosadit novou krajskou nemocnici

„Věřím, že krajské předsednictvo svůj postoj k mé osobě a mému rozhodnutí ještě zváží,“ míní Vaculín, který nemá dojem, že by svým postupem ČSSD poškodil.

„Cítím se autentickým a přesvědčeným sociálním demokratem a bytostně zastávám názor, že právě sociální demokracie by měla zásadně podporovat klíčové infrastrukturní projekty ve zdravotnictví. Kdo jiný než sociální demokraté by měli stát na straně lidí a veřejnosti,“ napsal Vaculín. Zároveň by přivítal, kdyby měl projekt nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích v krajském zastupitelstvu širokou podporu napříč politickým spektrem.

Nová nemocnice podle něj zkvalitní život lidí. „Se svým názorem v této problematice jsem se nikdy netajil, a to především na jednáních klubu zastupitelů za ČSSD. Reakce krajského předsednictva ČSSD na mé hlasování ve věci nové nemocnice mi pochopitelně radost nedělá a přiznám se, že poměrně tvrdý postoj krajského předsednictva mě také lidsky mrzí. Na druhou stranu si velice vážím důvěry a postoje mé domovské organizace ČSSD v Zubří,“ uvedl Vaculín, který je členem sociální demokracie 17 let.