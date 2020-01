Zlínský kraj v roce 2020: Otevření Libušína, vyčištění Vrbětic i pokračování sporu o novou nemocnici

Zlínský kraj by tak letos měl vybrat toho, kdo zpracuje projektovou část. Podle odhadů půjde o zakázku za asi dvě stě milionů korun. „Je to nová příležitost v Evropě, postavit úplně novou nemocnici. Na to, když to řeknu lidově, si brousí zuby mnoho firem,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Hnutí ANO, se bude v lednu rozhodovat, jestli zůstane v koalici a ministerstvo vnitra na popud některých hejtmanových odpůrců prověří způsob, jakým Jiří Čunek stavbu nemocnice prosadil.

Vrbětice budou po pěti letech vyčištěné

Zhruba v polovině roku by měli policisté a pyrotechnici ve spolupráci s hasiči dokončit čistění areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Po zimní přestávce budou pokračovat práce na ohledání druhého epicentra exploze a plošný sběr a hloubkový pyrotechnický průzkum v místech, která zasahující jednotky ještě neprohledaly. „V nejbližších dnech plánujeme dát osmdesáti majitelům zpět do užívání asi přes čtyřicet hektarů pozemků. Zbývající pozemky budou uvolněny až po celkovém ukončení zásahu,“ řekla policejní mluvčí Lenka Javorková.