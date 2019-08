Nejen závodníci šlápli na plyn. Během Barum Rally zjistila policie na tři sta dopravních přestupků

Policisté v terénu kontrolovali alkohol i technický stav vozidel, zejména nepovolené úpravy vozů. Zaměřili se i na rychlost, která byla nejčastějším prohřeškem. „To se ve dvou případech týkalo i závodní posádky, a to ve středu v obci Velký Ořechov a v sobotu při příjezdu na rychlostní zkoušku Semetín,“ uvedla mluvčí policie Lenka Javorková.

Na závody dohlížely čtyři stovky policistů

„Během večerní rychlostní zkoušky policisté dvakrát asistovali rychlé záchranné službě, a to kolem 22:00 při pádu diváka na chodník a o půl hodiny později na Třídě Tomáše Bati poskytovali do příjezdu rychlé záchranné služby první pomoc divákovi, který dostal při závodě epileptický záchvat,“ uvedla mluvčí. Letos policisté nemuseli řešit žádné vloupání do vozidla.

Speciální telefonní linku, která byla určená veřejnosti k zjištění aktuální situace v dopravě, uzavírek a objízdných tras, využilo od čtvrtku do neděle asi 120 volajících. Nejvytíženější byla linka v sobotu.

Během šesti dnů se při zajištění bezpečnostních opatření vystřídalo téměř čtyři sta policistů. Závod, který je kromě českého šampionátu také součástí mistrovství Evropy, každoročně přiláká asi 200 tisíc diváků.