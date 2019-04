Vzácná venuše měla přinášet svému kmenu štěstí. Vystaví ji muzeum v Uherském Hradišti

Hlubokomašůvecká venuše sloužila podle ředitele Moravského zemského muzea Jiřího Mitáčka lidem patrně k rituálním obřadům. „Vesměs to tak předpokládáme. Nejspíš to byly obřady plodnosti nebo takové, které se týkaly úrody. Soška měla sloužit k zajištění co nejlepšího prospěchu celého kmene,“ domnívá se Mitáček.

Venuše neopouští brněnské muzeum často. „Výpůjčky jsou velmi výjimečné, jde o mimořádně vzácný předmět,“ uvedl ředitel muzea Jiří Mitáček. „Každá výstava představuje jistou zátěž. Před vystavením i po něm projde venuše a další předměty rukama našich konzervátorů. Venuše i další předměty jsou samozřejmě pojištěné, ale žádná pojistka nemůže vynahradit to, kdyby se cestou poškodily,“ dodal.