Policistovi, který prodával drogy, uložil soud podmínku. Odsoudil i jeho ženu

Jakubec, který byl kvůli kauze od policie propuštěn, se hájil tím, že chtěl prostřednictvím drog proniknout do kriminálního prostředí, a získávat tak informace. Měly mu pomoci v rozkrývání trestné činnosti. Informátorům prý za jejich služby poskytoval pervitin.

„Udělal jsem životní chybu, to je jasné. Chtěl jsem objasňovat trestné činy, chtěl jsem pomáhat lidem. To, že jsem prodával drogy, byla nejhorší věc, co jsem udělal. To, že jsem jako policista selhal, mě nesmírně mrzí,“ řekl Jakubec v závěrečné řeči.