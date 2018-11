Do zlínského divadla vtrhne království věčného sněhu. Uvede Andersenovu Sněhovou královnu

Andersenovy pohádky jsou pro některé čtenáře tvrdé, nekončí vždy dobře. „Živé provedení má tu výhodu, že je tam přítomný živý člověk a přes city, které Gerda může dát najevo vůči Kájovi, vidíme, co je schopna udělat a podstoupit, aby ho zachránila. To celý příběh přibližuje. I když je tam určitá tvrdost, je to vyváženo tím, co se kolem děje a proč se to odehrává,“ uvedla režisérka.

Sněhovou královnu ve výrazném kostýmu ztvární Marta Bačíková. „Jsem moc ráda, že jsem si po dlouhé době zahrála v pohádce. Radši bych byla ta hodná, trošku mě mrzí, že se mě děti budou pravděpodobně bát, ale je dobře, že mohou vidět takhle poeticky skrz Sněhovou královnu ztvárněné zlo, protože to nás v životě všechny potkává,“ řekla Bačíková. Svěřila se, že sama má Andersenovy pohádky ráda.