Jak skloubit řemeslo a umění? Unikátní gobelínka hledá cestu k přežití

Jedinečná manufaktura na vzácné gobelíny a vázané koberce ve Valašském Meziříčí střeží tradici spojení řemesla s vysokým uměním už 120 let. S klesajícím zájmem o tuto disciplínu jí však hrozí zánik, přestože v západních zemích se podobně unikátní know how ochraňuje přísným památkovým způsobem. Moravská gobelínová manufaktura hledá cesty k přežití v obavě, že během několika nejbližších let už řemeslo a těžce nabyté zkušenosti nebude mít v tuzemsku komu předat.