Podíl v HC Dynamo Pardubice bude nejspíš k mání. Město se ale neshoduje, kdy klub nejlépe prodat

Prodat hokej co nejdříve, nebo počkat a dokončit ekonomickou stabilizaci? V tom zatím není vedení města jednotné. Současné vedení pardubické radnice chce klub prodat co nejrychleji. „Tak, jako jsem loni prosazoval prodej klubu do soukromých rukou, budu to teď prosazovat znovu,“ zdůraznil primátor Martin Charvát (ANO).

Opozice navrhuje ještě rok počkat. „Teď by to proběhlo stejně špatně a hekticky, jako jsme ten klub kupovali,“ připomněl zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Většinový podíl v klubu kupovalo město předloni od podnikatele Romana Šmidberského. Kvůli dluhům v řádech desítek milionů korun hrozil klubu krach. Klub nesestoupil z nejvyšší hokejové soutěže od roku 1950. V posledních letech ale zažívá útlum, i proto město hledá finančně silného zájemce.