Senior nemůže nakládat s vlastním domem. Chybí mu jeden dokument o doplacení staré půjčky

Podle Jambora ale částku nemusel doplácet on. „Těch 1600 korun měla podle smlouvy, která je zanesená na katastru, vracet státní spořitelna,“ brání se senior. Jenže smlouva podle úřadu v tomto případě nestačí, a není tak možné nemovitost odblokovat.

A bezradný je i Jambor. Továrna, kde pracoval, je srovnaná se zemí, zanikla i spořitelna a archivy jsou skartované.

Podle právníků je to zcela ojedinělý případ. Kvůli částce 1600 korun teď majitel nemůže nakládat s nemovitostí v hodnotě 5 milionů korun. „Nezbývá než se obrátit na soud, rozhodující je v té situaci to, že on nemohl vyplacení, nebo nevyplacení té částky ovlivnit,“ doporučuje právník Jan Černý. Jenže na soudní spor a právníka nemá senior prostředky.