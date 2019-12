S návratem k vědomí pacientům v kómatu pomáhají věci, které mají rádi

Pro Aleše Zapletala je rehabilitace běžná součást dne, zvládne díky ní už i sám chodit. „Měl jsem úraz, spadl jsem ze stromu,“ popsal. „Z víc než pětimetrové výšky to bylo, a narazil si všechno, polámal se, takže ho odváželi vrtulníkem,“ dodala Karmen Zapletalová.

Třeba pacientovi, který každý den ve tři odpoledne luštil křížovky, zdravotníci nasadí brýle a do ruky mu dají propisku. „Když ho tam přijímali, tak mi sestřička dávala takový velký formulář a vypisovali jsme, co má rád, jaká jídla, jaké barvy, na co je zvyklý,“ popsala paní Zapletalová.

Podpora vnímání, pohybu a komunikace jsou základními prvky takzvané bazální stimulace. V Přerově ji zkoušeli od roku 2012, dnes jsou certifikovaným pracovištěm. „Je zdánlivě jednoduchá, ale má nějakou strukturu, metodiku a je potřeba ten tým zaučit, udržovat znalosti, vědomosti,“ uvedl ředitel Nemocnice Přerov Jiří Ševčík.

Připravují proto i vznik výukového centra. V něm by se bazální stimulaci měli učit zdravotníci z dalších zařízení v regionu.