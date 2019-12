Opozice v Mohelnici si stěžuje na praktiky vedení města. Komise z ministerstva jim dala za pravdu

Do 25. listopadu mohlo město proti kontrolnímu protokolu podat námitky. Tak se ale nestalo a kontrolu proto lze považovat za ukončenou. Členovi opozice Němcovi vadí ale i další věci. Radnice z programu zastupitelstva vyřadila kdysi pravidelné informování o činnosti rady města. Starosta místo toho Němcovi nabídl pravidelná setkání, na kterých by společně s tajemnicí projednali jeho dotazy. Ten to ale odmítl.

„Když vám nabízí schůzku někdo, kdo vám předtím vyhrožuje veřejně na mikrofon na zasedání zastupitelstva rozbitím huby, tak si opravdu myslím, že to není důvěryhodná osoba, abych se osobně s ním někde scházel,“ řekl Němec.

„Vám ujedou nervy, tak samozřejmě kdybych měl tu možnost, tak mu dám přes hubu. (…) U mě je to člověk, který nestojí ani za to. Samozřejmě ten člověk by byl pět let doma a já bych šel do vězení, takže on na to jenom čeká,“ reagoval Kuba.

Nápravná opatření ke kontrole z ministerstva byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva. To trvalo více než osm hodin, zastupitelé sál opouštěli v půl jedné ráno. Další zasedání by se mělo uskutečnit až v příštím roce.