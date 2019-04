Olomoucký kraj chce sloučit dvě střední školy v Mohelnici. Kvůli úsporám i nedostatku žáků

Slučování škol a racionalizační projekty školy velmi často odmítají a podle Olomouckého kraje by měly být důkladně připraveny. Hejtmanství ale věří tomu, že výsledek mohelnického slučování bude pozitivní. „Myslím si, že výstup, který budeme hodnotit třeba za rok nebo dva, bude efektivní,“ řekl náměstek olomouckého hejtmana Ladislav Hynek (ČSSD).

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva nyní dal olomouckému hejtmanství za úkol, aby situaci vyřešilo. Kraj si tak nechal zpracovat analýzu, ze které vyplynulo, že právě sloučení škol by přineslo značnou úsporu.

Obchodní akademie v Mohelnici má kapacitu 310 žáků, v tomto školním roce ji však navštěvuje přesně o dvě stovky méně. Podobně to vypadá i na elektrotechnické průmyslovce, která v tomto roce vzdělává 182 žáků, i když má místo pro 360 studentů.

Ředitelé obou středních škol by teď měli Olomouckému kraji předložit svůj racionalizační plán. Spojení obou institucí do jedné by podle Hynka mělo přinést provozní úspory ve výši ročního platu jednoho ředitele a omezení administrativy zhruba na úrovni jednoho milionu korun ročně.

Kvůli nízkému počtu žáků na obou středních školách musí hejtmanství jejich provoz dotovat. V letech 2015 až 2018 to bylo pro obě střední školy celkem 3,9 milionu korun.

Podle Hynka se sloučení škol v žádné případě nedotkne počtu pedagogů. Právě případného snižování stavů se školy často obávají. Sloučení se bude týkat i domova mládeže či vývařovny.