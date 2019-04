Nejstarší průmyslovce na Moravě hrozí sloučení s jinou školou

Po čtyřech měsících bezvládí radní Jihomoravského kraje rozhodli o vypsání konkurzu na nového ředitele Střední průmyslové školy stavební v Kudelově ulici v Brně. Pokud ale kandidáti neuspějí, mohla by se navzdory 130 let dlouhé tradici sloučit s jiným zařízením. Stejně jako se to v minulosti stalo třem desítkám jihomoravských škol.