Olomoucký kraj chce bojovat proti přetíženým kamionům. Postaví vysokorychlostní váhy

Kraj v předchozích letech investoval vysoké částky do oprav silnic, a chce proto předejít jejich rychlejší devastaci, kterou by mohla způsobit přetížená nákladní auta.

V plánu je deset vah

Hejtmanství se zaměří na místa, kde se spojují krajské silnice a dálnice. Týká se to například Loštic, kterými projížděly kamiony ve snaze vyhnout se dálnici. „Udělali jsme tam omezení na devět tun. Přesto to nepřináší ovoce. Musela by tam stát policie prakticky každý den a vozidla odstavovat,“ vysvětluje Zahradníček.

O konkrétních místech, kde by se váhy mohly objevit, se ještě nerozhodlo. Vedení kraje totiž čeká na to, kam ty své umístí ŘSD. Podle toho se pak vyberou úseky, které by řidiči mohli využívat jako objízdné trasy. Právě tam by měřidla měla působit proti přetíženým autům. První by kraj mohl vybudovat v příštím roce. V plánu jich je zhruba deset.

„Cena váhy se pohybuje okolo čtyř až pěti milionů korun,“ říká náměstek Zahradníček. Pořizovací náklady se podle něj vrátí nejpozději za dva roky. Hejtmanství vychází z informací, které jim poskytli kolegové z Vysočiny a středních Čech, kteří už taková zařízení vybudovali.