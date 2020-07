Začala okurková sezona. Úrodu ale ohrožuje nadbytek vláhy

Velké množství srážek, nedostatek slunečního svitu a nízké teploty výrazně ovlivnily letošní úrodu okurek. „Loni jsme nadávali, bylo sucho, byl extrém, ale v červenci jsme sklidili asi 14 metráků okurek. Letos je extrém s vláhou v červenci, začali jsme sklízet minulý týden, zatím máme sklizený metrák,“ popsal zemědělec Petr Neuvirt z Napoli Jistebník.

Více než dva týdny podle něj stála v porostu okurek voda. Způsobilo to mimo jiné také uhnívání rostlin a ty, co přežily, jsou menší, než by měly být. „Každá rostlina má většinou pět šest šlahounů. Pokud jsou na jedné dva nebo tři, tak to sice není úplně ideální, ale aspoň něco,“ uvedl Neuvirt.