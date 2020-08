Aby si děti měly kde hrát. Města opravují a staví nová hřiště

Hrad s průlezkami je oblíbenou atrakcí dětí v Břeclavi. Aby byla bezpečná, musí procházet pravidelnou revizí. Na základě výsledků kontrol se teď technici ve městě pustili do údržby a oprav. „Pochybení jsou především u dopadových ploch. Pod houpačkami, různými herními prvky, je potřeba přerýt dopadovou plochu, aby nebyla příliš tvrdá,“ vysvětlil Jakub Hrubý z Technických služeb Břeclav.

Kontejnery s pískem postupně Technické služby přistaví na dvaadvaceti plochách ve městě. Spolu s kořeny a nerovnostmi zmizí z okolí houpaček i plevel nebo různé ostré hrany. „Cokoliv, co by dětem mohlo ublížit. To znamená zakryté šrouby, zakryté nýty,“ řekl Jakub Nývlt.