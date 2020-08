Každé třetí dětské hřiště je podle znalkyně nebezpečné. Skluzavky ohrožuje rez, kontroly se nekonají

Houžvičková provádí nezávislé revizní kontroly dětských hřišť pravidelně a stále přichází na nedostatky. V Brně na Lesné narazila na nebezpečnou skluzavku. „Tímto otvorem by měla projít dětská hlava, neprojde,“ ukazuje soudní znalkyně. Dítě by se při pádu mohlo zaseknout a ošklivě se na skluzavce poranit.

Hřiště, za které nese zodpovědnost vedení městské části Brno-sever, ale podle starosty na sídlišti funguje už desítky let. A od jiného technika má revizní správu platnou. „Pokud někdo nařídí, že se to má odřezat, tak se to odřeže a nebude tam, ale jak říkám, je to tam padesát let a neslyšel jsem, že by se na tom tam někdo zranil,“ řekl starosta ÚMČ Brno-Lesná Martin Maleček (SOL).

V Líšni kontrolují od nehody hřiště častěji

I platná revizní zpráva ale ještě automaticky neznamená, že je na hřišti stále všechno v pořádku. Například na hřišti v Brně-Líšni, kde se před dvěma lety zranil malý chlapec. „Děti se točily na kolotoči a částečně se uvolnila plastová krytka. Chlapec se bohužel zachytil tkaničkou a vlastní vahou si zlomil nohu.

Protože byla u hřiště provedená revize, za nehodu nebyl nikdo potrestán a žlutý kolotoč na hřišti po opravě funguje dál. Starosta ale od té doby revize hřišť platí raději dvakrát za rok a kromě toho najal i údržbáře, který zběžnou kontrolu provádí každý týden.