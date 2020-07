Jeskynní tmu Moravského krasu prořízly reflektory robotů

„Testovali jsme třeba, jak daleko je schopen v jeskyni doletět na jednu baterii. Uletěl 250 metrů, kdy se sám navigoval a jeskyni mapoval. Letěl asi metr za sekundu. Ono se to nezdá nijak rychle, ale já, když jsem za ním šel, jsem měl v tom jeskynním terénu co dělat, abych mu stačil,“ řekl Tomáš Báča z katedry kybernetiky.

Pro tyto případy vyvíjí tým i drony, které vytváří 3D mapu prostoru. Podle ní pak speleologové mohou najít nová místa a záchranáři lokalizovat, kde se nachází přeživší. Jeskyní dokážou proletět rychleji, než by jí prošel člověk.

Odborníci z @CVUTPraha zkoumají v těchto dnech jeskyně v komplexu Býčí skála v Moravském krasu. K monitorování nepřístupných prostor jim pomáhají drony a pozemní roboti. Technika by v budoucnu mohla pomáhat speleologům a záchranářům například při hledání zraněných. pic.twitter.com/kIsrSLWdff

Největší přínos by měli mít roboti při pomoci speleologům a záchranářům. „Snažíme se tady vyladit systém pro hledání obětí právě v jeskyních a dolech. Jeskyňáři nás oslovili proto, že oni mají zájem na vývoji takového systému, který by jim pomohl v jejich práci. Snaží se objevit místa, která jsou pro lidi nedostupná,“ uvedl vedoucí týmu Martin Saska.

Při testech s roboty chodí do jeskyně člověk, aby případně mohl nad strojem převzít kontrolu. Přesto vědci od pondělí, kdy v jeskyni autonomní systém, testují, přišli o dva drony. „Jeden se zamotal do lan, která tam k nějakému účelu mají jeskyňáři, neviděl je a spadl. Se druhým jsme zkoušeli vertikální průlet jeskynním komínem. Poprvé to bylo bez problémů, vrátil se, podruhé jsme ho ale ztratili z dohledu, pak se ozvala rána a dron spadl dolů. Nezbylo z něj skoro nic,“ uvedl Báča.

Vědci se takto připravují i na další kolo americké soutěže, v níž budou pomyslné přeživší či jejich předměty v jeskyni robotické systémy vyhledávat. V ní budou mít za úkol najít v jeskynních systémech pomocí robotů přeživší nebo třeba jejich helmu či horolezecké lano.