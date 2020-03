Firmy bez dělníků nepracují. Koronavirová opatření zastavila dopravní stavby v kraji

Desítky dopravních staveb za stovky milionů má na letošek naplánovány Jihomoravský kraj. Zatím ale neví, kolika investic se problémy způsobené opatřeními proti šíření koronaviru dotknou.

Hanák uvedl, že je v současnosti problém, aby stavební firmy stavby dokončily nebo na nich pracovaly. „Stavební firmy zásahem vyšší moci odmítají pokračovat na stavbách. Snažíme se vyjednávat, ale přišly o dělníky a nevíme, jak dlouho budou uzavřené hranice a jestli budou mít kapacitu to zvládnout. Nevíme, kdy krize skončí,“ uvedl Hanák.

Prodleva v termínech by mohla ohrozit dotace

Jako příklad uvedl Fryčajovu ulici v Brně, kde se letos mělo pracovat. „Je potřeba to do zimy dokončit, ale my ani nevíme, jestli vůbec začneme. A práce nemůže být rozdělaná přes zimu,“ poznamenal Hanák.

Mnoho staveb má přitom termín vázaný na čerpání dotace z Evropské unie a každý týden je podle Hanáka problém. „Nevíme, jak s tím naložit, jak posunout termín dokončení. Je to vše v takovém neznámu. Mělo by nastat doporučení ze strany státu, jak můžou kraje v tomto postupovat. Prioritní je ale vyhrát nad koronavirem a pak se zaobírat tím, jaké postupy dále nastanou,“ řekl.

Dodal, že pro letošní rok byly připravené desítky staveb za stovky milionů, některé jsou rozestavěné, jiné mají za sebou soutěže na zhotovitele a práce ještě nezačaly.

V České republice se první případ koronaviru objevil na začátku března. V pondělí ráno bylo v zemi 1165 nakažených, z toho 76 na jižní Moravě.