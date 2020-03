Začala oprava břeclavského zámku. Věž je v havarijním stavu

Práce na břeclavském zámku začínají mapováním složení jednotlivých vrstev omítky na věži. Potom se dělníci pustí do samotné rekonstrukce první části památky. Kromě jižní věže by letos mělo projít opravou i jižní křídlo zámku, kde vznikne sociální zázemí pro obsluhu i návštěvníky vyhlídkové věže, malý sál a také místo pro turistické a informační centrum.

„Rekonstrukcí jižní věže jsme zahájili tolik potřebné opravy zámku. Těm předcházel archeologický průzkum, který ukázal bohatou historii místa,“ uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Odborníci našli ve sklepeních například tisíc let starou hradbu, pod kterou mohou být pozůstatky ještě staršího osídlení, v základech zámku objevili také troje lidské ostatky. Mrtví zřejmě zahynuli násilnou smrtí, jednou z prověřovaných hypotéz je i to, že mohlo jít o oběti nějakého rituálu. Stáří ostatků bylo asi tisíc let.