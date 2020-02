Nádor ve střevech rozpoznají z krve. Nová metoda brněnských vědců uspíší odhalení nemoci

Jejím základním principem je sledování hladin několika takzvaných cirkulujících mikroRNA, které se do krve dostávají z nádorové tkáně. Některé mikroRNA jsou využívány buňkami včetně nádorových pro vzájemnou komunikaci, proto se mohou dostat do krevního oběhu a na základě jejich hladin je pak možné zjistit přítomnost, ale také vybrané vlastnosti nádorové choroby.

Metoda dokáže nemoc odhalit včas a předpovědět její vývoj

„Naše metoda umí také poměrně citlivě předpovědět naději přežití pacienta v horizontu tří let, a to v kterémkoli klinickém stadiu nemoci. To je důležité pro plánování léčby, například pro rozhodnutí, zda pacient podstoupí jen chirurgický zákrok, nebo bude potřebovat i chemoterapii,“ uvedl Slabý.

Test umožní ze vzorku krve také včasnou diagnostiku tohoto typu rakoviny, a to u 90 procent pacientů. Současné testy to zvládnou v 60 procentech případů. V praxi by lékaři měli začít novou metodu využívat do dvou let.

Výzkumná skupina uzavřela se společností BioVendor nejprve rámcovou smlouvu o spolupráci, po ověření výsledku studií následovala licenční smlouva. „Potřebujeme dokončit klinickou studii a prokázat nebo ověřit výsledky, které jsou z výzkumného prostředí,“ uvedl šéf BioVendoru Michal Kostka.