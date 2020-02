Plány pro pavilon D na brněnském výstavišti změnily obrysy. Architekti ustoupili památkářům

Nová stavba má stát v západním křídle areálu v blízkosti více než šedesát let starého pavilonu C s prosklenými stěnami. Po protestech památkářů původní návrh architekti upravili, vymysleli třeba propojení obou budov pomocí dvoupatrové chodby.

„Památkářům se líbilo i to, jak jsme stěny přiléhající k pavilonu C zkosili, aby zůstal dobrý výhled na památkově chráněný pavilon C, který pochází z roku 1958,“ popsal architekt Jaroslav Dokoupil. Zcela hotový ale návrh stále ještě není.

„Dokumentaci dokončíme v horizontu několika týdnů. V srpnu, září by mělo být společné povolení, to se prakticky rovná stavebnímu povolení,“ řekl Dokoupil.