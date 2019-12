Ve velkém do důchodu. Lékařů v Jihomoravském kraji bez náhrady ubývá

Mladé lékaře je navíc do odlehlých regionů s méně rozvinutou infrastrukturou těžší dostat, protože v lokalitě chybí školka pro děti a pro partnery je obtížné najít si práci. Lékařské praxe se tak čím dál více stahují k velkým městům, zejména Brnu.

Alespoň dočasně by podle Procházky mohla pomoci třeba podpora terénních míst pro zatím neatestované lékaře nebo sdružené praxe. „Lékaři by byli schopni péči poskytovat dejme tomu 12 hodin denně s tím, že akutní péče by probíhala v jednotlivých praxích v dopoledních hodinách. V odpoledních nebo podvečerních hodinách by se praxe přesouvala třeba do dvou ze čtyř nebo pěti ordinací,“ uvedl.

V těch by lékaři sdíleli nejen pacienty, ale třeba i přístrojové vybavení. Chybí ale právní rámec. Pacientům tak zatím nezbyde, než dojíždět k lékaři dál.