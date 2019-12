Kolony zhoršují ovzduší. Zastavení a rozjíždění odírá brzdy a spojku

Mezi sedmou a osmou hodinou ráno projelo každý listopadový den ulicí Poříčí přes 1700 aut, často i nákladních. Intenzivní provoz spolu s inverzemi kolem řeky Svratky udělaly z ulice místo s největší koncentrací škodlivých oxidů dusíku v Brně.

Už 39 let musí život nad čtyřproudovou silnicí snášet i Jana Macková. „Nejlépe se větrá v noci, protože ve dne přece jenom jsou ty výpary z aut v bytu cítit. Každou chvíli to tu člověk musí vytřít, aby si to nenosil do bytu,“ popsala.

Hned ve 14 listopadových dnech byl v brněnské ulici Koliště překročen imisní limit pro denní koncentraci hrubých částic polétavého prachu. Ukázalo to měření Jihomoravského kraje a Centra dopravního výzkumu. Zaměřilo se hlavně na vliv dopravy na kvalitu ovzduší v @brnomycity pic.twitter.com/RRtZypRHzA — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) December 18, 2019

Přesto u Poříčí částice polétavého prachu denní limity nepřekračují. Alespoň podle měření, které minulý měsíc provedli odborníci z krajského úřadu a Centra dopravního výzkumu. Horší byly výsledky v ulici Koliště. Denní limit pro koncentraci hrubších částic polétavého prachu tady byl v listopadu překročen hned ve 14 dnech.

Čím plynulejší doprava, tím čistější vzduch

„Mohly by být důsledkem kolon, které na Kolišti denně vznikají. Při brždění dochází k obrusu brzd nebo brzdového obložení, při rozjezdu je zase namáháno spojkové obložení,“ přiblížil ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb CDV Roman Ličbinský.