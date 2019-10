Osobním vlakem po Jihomoravském kraji? Od příštího roku jen s jízdenkou IDS

Novinkou bude úseková jízdenka

Jedna jízdenka taky přibude. Úseková, na krátkou jízdu vlakem. Takovou totiž teď IDS nenabízí, ale začne. Odpadnou naopak hromadné slevy. V jednání je ještě uznávání IN karet Českých drah. „V tuto chvíli probíhají poslední dohody mezi Českými drahami a Jihomoravským, krajem a s velkou pravděpodobností bude většina těch zásadních IN karet Českých drah akceptována,“ řekla Brindzáková.

Platit budou IN karty 100, Senior a Byznys. „V případě, že cestující nebude nadále využívat aplikace IN 25 a IN 50, tak může IN kartu vrátit a my mu vrátíme poměrnou částku,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Třeba měsíční nebo čtvrtletní traťovou jízdenku Čekých drah, která by přesáhla i do roku 2020 kraj uzná. A jako další předplatní jízdenku už si cestující koupí tu krajskou.