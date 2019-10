Český vědecký tým představil unikátní snímek sluneční koróny. Je sestavený ze 129 fotografií

Úplné zatmění Slunce nad Jižní Amerikou letos v červenci trvalo jen necelé dvě a půl minuty. Přesto se brněnské výpravě podařilo vytvořit sérii zdařilých snímků, ze kterých Miloslav Druckmüller vytvořil jedinečný obraz sluneční koróny.

„Ono by se na první pohled mohlo zdát, že když je koróna takové svítící nic, tak že na ní moc nezáleží, že všechno podstatné se děje v té svítící kouli, kterou vidíme každý den. Ale to vůbec není pravda. Děje, které mohou ovlivňovat to, co se děje na Zemi, se odehrávají právě v koróně,“ popsal člen expedice Miloslav Druckmüller z Fakulty strojního inženýrství VUT.