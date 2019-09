Zbavit se miliardového dluhu. Nový šéf svatoanenské nemocnice v Brně hledá pomoc finančního partnera

Plán restrukturalizace Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně předložil nový ředitel Vlastimil Vajdák ministerstvu zdravotnictví. Zařízení má podle něj závazky po splatnosti ve výši 1,2 miliardy korun, podle plánu by se ale nemocnice měla postupně dostat z dluhů. Počítá s pomocí bankovního finančního partnera, díky kterému by nemocnice dluhy uhradila. Mohla by tak ročně ušetřit na penále a úrocích a snížením cen až 100 milionů korun. Vajdák chce také snížit náklady na provoz a jednat s pojišťovnami o zvýšení úhrad.