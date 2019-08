Tam, kde začaly české dějiny. Před 65 lety archeology nadchlo hradiště v Mikulčicích

Rostislav Skopal působil jako archeolog celý život v Mikulčicích, památce doby Velké Moravy. Teď získá kromě knih jinou památku na kariéru. Jako výtvarník navrhl 12 odlitků pro nový most z Mikulčic do slovenských Kopčan. Památník slaví 65 let #archeologie. pic.twitter.com/SNRvzMlpQI