Prázdniny přinášejí víc práce vodním záchranářům. Na Dalešické přehradě mají nové zázemí

Vranov - 50 metrů od pláže. Místo, kde se minulý čtvrtek utopil muž. Tragédii popisovali přímo zasahující policisté. Právě @PolicieCZ teď má poskytnout svoji budovu na břehu k přestavbě na základnu vodní záchranky, která na Vranově chybí i přes roky snažení o její vybudování. pic.twitter.com/LLWMp9gk98 — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) July 3, 2019

Pláž u Vranovské přehrady v úterý zaplnili lidé. Jen 50 metrů od břehu ale pobyt ve vodě skončil pro jednoho plavce před pěti dny tragicky. U pátrání po muži, nad kterým se zavřela hladina, byl i policista Petr Lehocký. „Patnáct až dvacet lidí ho tady hledalo kousek od pláže v místech, kde se měl potopit. Přivolaní policejní potápěči nakonec tělo utonulé osoby vylovili těsně před půlnocí. Příčina nebyla dosud zjištěna, pravděpodobně nějaké zdravotní indispozice,“ popsal.

Záchranáři stihnou na místo dojet z nejbližší výjezdové stanice za osm minut. Člun mají zase jenom policisté. Specializovaná vodní záchranka, která by podobný zásah mohla urychlit, stále chybí. Do budoucna by se to ale mělo změnit. Stavba patřící Policii České republiky nedaleko hráze Vranovské přehrady by se totiž měla přestavět právě na základnu vodní záchranky.

Nová základna Vodní záchranné služby u Dalešické přehrady za 2,5 milionu. Nahradila nevyhovující zázemí, ve kterém sídlila bez tekoucí vody 30 let. Posádka tam bude opět nepřetržitě celé léto. Nepomáhá jen tonoucím, ale i zraněným lidem z kempu nebo když člunům dojde palivo. pic.twitter.com/oYTLu9mOVD — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) July 3, 2019

„Doufám, že příštím rokem už to všechno bude finálně převedeno. Hejtman (Bohumil) Šimek přislíbil finance na výstavbu základy,“ uvedl místopředseda Vodní záchranné služby ČČK Brno Daniel Bartošek.

Naopak u Dalešické přehrady na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny otevřeli vodní záchranáři v pondělí úplně novou stanici. Nahradila dřívější provizorní zázemí.