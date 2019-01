Po provizorním bydlení a léčebně sklad. Na Červený kopec stěhuje hospic své vybavení

Nábytek, kompenzační pomůcky a další vybavení začali ve středu pracovníci hospice převážet do areálu na Červeném kopci. Možnost přestěhování do areálu v blízkosti brněnského Výstaviště teď víc než vítají, na jaře je totiž čeká rekonstrukce a vybavení by jinak neměli kde uskladnit. Prostory dostal hospic od města k pronájmu za symbolickou korunu.

„Stěhujeme celou část, které říkáme severní křídlo, kde vznikne pobytová odlehčovací služba, dalších 22 lůžek, která budou sloužit pro lidi s chronickým a onkologickým onemocněním,“ vysvětlil ředitel Hospice svaté Alžběty Karel Kosina. Oprava vyjde na 70 milionů korun, polovinu zaplatí evropské fondy, zbytek chce hospic čerpat z dalších dotačních programů.

Nábytek, kompenzační pomůcky a spoustu dalšího vybavení dnes Hospic svaté Alžběty v Brně stěhuje do bývalé LDN na Červeném kopci. Od města ho má na rok v pronájmu za symbolickou 1 korunu. Uvolněné prostory budou na jaře rekonstruovat. pic.twitter.com/JFDbFVv11Y — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) January 30, 2019

Budovu má hospic pronajatou zatím na 12 měsíců. S celým areálem má ale město do budoucna jiné plány, postavit tu chce sociálně-zdravotnický komplex. „Je navržený pro 200 lidí. Ideálem by mělo být, aby v jednom komplexu byli jak sociální pracovníci, tak i zdravotní sestry a lékař,“ popsal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Se stavbou za téměř 300 milionů korun chce město začít ideálně v roce 2021. Tomu by měla předcházet demolice všech stávajících budov, s výjimkou jedné.