LDN na Červeném kopci v Brně končí. Budova chátrá už několik let

Jednou z pacientek léčících se v LDN na Červeném kopci je i Dana Veselá. „Líbí se mi tady, líbí se mi nádherný park a zahrada. Nelíbí se mi ale, že soboty, neděle a noční jsou oslabeny a sestřičky slouží jen po jedné, což se mi zdá na 29 lidí velmi málo,“ popsala svůj pobyt v léčebně Veselá. Spolu s ostatními možná prožije i plánované stěhování pacientů do areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Polní ulici.

Stávající budovy LDN totiž po dlouhodobém fungování dosluhují. „Areál na Červeném kopci je za hranicí životnosti,“ shrnul ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Josef Drbal. Objekt je ve špatném stavu nejen po technické stránce, ale nevyhovují ani jeho prostory. „Budovy jsou z 19. století, nejsou zateplené, pokoje jsou šesti až sedmilůžkové, což nezajišťuje potřebnou intimitu a soukromí,“ vyjmenoval ředitel.

Kapacita léčebny se nesníží

Celková rekonstrukce prostor by byla příliš nákladná a nevyplatila by se, proto se pacienti přestěhují do jiných prostor v rámci nemocničního areálu. Dohromady má LDN Nemocnice Milosrdných bratří 243 lůžek, z nichž 73 je nyní na Červeném kopci.

„Zásada je, že nechceme kapacitu snížit ani o jedno lůžko,“ upozornil ředitel. Díky stěhování se zjednoduší i provoz léčebny. Nyní se totiž nachází asi 1,5 kilometru od nemocnice a problematický je například dovoz stravy, prádla i doprovod seniorů na akutní vyšetření.

Na přesun LDN se pracovníci Nemocnice Milosrdných bratří připravují už delší dobu. Co ale bude s areálem, až jej opustí zdravotničtí pracovníci i pacienti, jisté ještě není. Budovy patří městu, a to bude muset zvážit, co s nimi dál bude.

O lůžka v LDN je velký zájem

Na jižní Moravě je kolem šesti set lůžek pro dlouhodobě nemocné. Podle průzkumu České televize jsou vytížené z víc než 90 procent. Větší rozšiřování kapacit se přesto nechystá – z oslovených zařízení o něm uvažuje jen nemocnice v Tišnově, která momentálně jedná se zdravotní pojišťovnou.

Stejný zájem je i ve Zlínském kraji, kde největší počet lůžek pro dlouhodobou péči – 146 – je v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Žádná z nemocnic v tuto chvíli neřeší případné navýšení kapacity. Celkem je pro pacienty v kraji k dispozici přes 700 lůžek.