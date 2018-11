Podruhé žena. Primátorkou Brna se stala Markéta Vaňková z ODS

Profil Markéta Vaňková

Narodila se 15. července 1977 v Brně. V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a získala titul JUDr. Začínala jako advokátní koncipientka, v roce 2005 složila advokátní zkoušky, dnes má vlastní advokátní kancelář.

Do ODS vstoupila v 25 letech v roce 2002, kdy se stala poprvé zastupitelkou Brna-střed, v této městské části byla také mezi lety 2006 a 2010 radní. Do brněnského zastupitelstva byla poprvé zvolena v roce 2006, v následujících dvou volbách ale mandát nezískala. Do magistrátních lavic se vrátila až letos, kdy vedla brněnskou kandidátku občanských demokratů.

Stala se druhou ženou v čele Brna. První byla v letech 1994 až 1998 pozdější senátorka a ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, která stejně jako Vaňková zastupovala ODS.

Zdroj: ČTK