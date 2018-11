Lávku v brněnské Bystrci čeká do tří let demolice. Hrozí havárie jako v pražské Troji

Lávka přes Labe v Nymburce na začátku srpna musela k zemi kvůli havarijnímu stavu. Její brněnská sestra má přitom stejnou konstrukci a je stará čtyřicet let. Zatím stojí na svém místě, do dvou let ji ale potká podobný osud.

„Vznikaly tam kaverny, které byly zaplavené vodou, objevily se známky koroze na vnějších stranách kabelů. Lávku musíme zbourat a v horizontu dvou až tří let postavit novou. Teď probíhá výběrové řízení na projektanta stavby,“ vysvětlila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Letenská lávka v brněnské Bystrci půjde k zemi. Do dvou až tří let ji nahradí nová s vhodnějším typem konstrukce. V budoucnu se tím má zabránit podobné havárii, ke které došlo v Praze-Tróji. Pěším a cyklistům zatím ale žádné nebezpečí nehrozí. pic.twitter.com/SQuWPAfLuk — Veronika Gecová (@Gecova_CT) November 6, 2018

Do té doby je podle správce, tedy firmy Brněnské komunikace, lávka po nutné diagnostice a zářijových opravách bezpečná. „Určitě se lidé nemusí bát na ni vkročit. Je v takovém stavu, aby nemusela být uzavřená, aby nemuselo být přikročeno k nějakému provizornímu řešení,“ řekla Navrátilová.

Kdy přesně dělníci objekt zdemolují a postaví nové přemostění, zatím není jasné. Případných komplikací se ale místní bojí už teď. Lávka je totiž hlavní spojnicí mezi zastávkou Kamenolom a druhou stranou řeky se zahrádkářskou kolonií a rodinnými domky.

„Na zastávku Zoologická zahrada je to asi 900 metrů, takže nám to zabije čas. Když jdete s dětmi do školy, je to pro obyvatele údolí nepříjemné,“ svěřil se místní Petr Hradil. Lidé by prý zdlouhavým obcházením na tramvajovou zastávku ztratili zhruba hodinu času denně.