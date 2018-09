Miliardové projekty na jižní Moravě stagnují. Překladiště v Hodoníně i lázně v Pasohlávkách čekají na investice

„Pro Hodonín by to bylo určité plus, ale samozřejmě je to záležitost výkupu pozemků nebo směny pozemků, má to spoustu problémů,“ řekl starosta Hodonína Milan Lúčka (nestr.). Mezi problémy patří třeba jedna z podmínek města, výstavba obchvatu.

„Překladiště tak, jak se plánuje, předpokládá, že by v něm mohlo pracovat až 3 tisíce lidí a vzhledem k tomu, že se jedná o velké logistické centrum, tak není možné, aby automobily jezdily přes město,“ uvedl mluvčí města Josef Horníček. Ředitelství silnic a dálnic ale v přípravě obchvatu nepokračuje, i přestože má vykoupené pozemky.

Nedostatek vody by měl vyřešit kanál Dunaj–Odra–Labe

Dalším problémem je nedostatek vody. V současné době má Morava, tedy řeka, kudy mají plout lodě s mnohatunovým nákladem, zhruba půl metru. Alespoň v místě, kde se má překladiště na řeku napojovat. Projekt investora přitom počítá s hloubkou necelé tři metry.

„Znamená to dostavět tři jezy, které zadrží tu vodu v krajině. Jsme schopni dotovat vodu do oblasti Hodonína, a to buď čerpáním vody z Dunaje, nebo zachycením vody z Dyje,“ prohlásil člen představenstva DOE Europe SE Jan Vlček. To by ale musel další ambiciózní projekt, vodní koridor Dunaj–Odra–Labe, vést právě přes Hodonín. Jestli to tak bude, ale zatím ministerstvo dopravy nerozhodlo.