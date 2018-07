Noční centrum Brna přitahuje brutální agresory. Útoků přibývá

Nejdřív pěsti, potom kopance do břicha a do hlavy. Trojice mladíků si nevybíravým způsobem v noci na úterý vyřizovala účty s opilým mužem, kterému před tím v parku pod Petrovem cílili na jeho tašku.

„Mladík si potom začal tašku prohledávat a patrně zjistil, že mu tam chybí nějaké věci, takže začal podezřelé muže okamžitě pronásledovat. Doběhli až do Josefské ulice, kde se stal ten hlavní konflikt,“ vysvětlil mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem. O pár minut později už útočníky zastavila hlídka strážníků.

Masarykova a Bašty. Dvě ulice v @brnomycity, které se v minulých týdnech staly místy brutálních nočních potyček a napadení. Podobných případů v letních měsících podle strážníků i policistů přibývá. Hlídek je ale prý v centru města dostatek. pic.twitter.com/x8PfPsTxRy — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) July 13, 2018

Podobně brutální útok se na začátku června stal také v Masarykově ulici. Ačkoliv třídou přes den prochází tisíce chodců, v noci se ve vyprázdněné ulici dva mladíci pustili do skupiny lidí. „Viděli jsme u lešení, jak se tam seběhli kluci a mlátili, kopali do toho klučiny a tady do slečny,“ popsal útok policistům svědek.

„Případy prověřujeme, zatím zjišťujeme veškeré skutečnosti, necháváme si vypracovat znalecké posudky, na případech pracujeme,“ uvedla brněnská policejní mluvčí Andrea Cejnková. Brutalita posledních dvou útoků strážníky překvapila, a i když potyček a napadení podle nich v brněnských ulicích v létě každoročně přibývá, nočních hlídek je prý dostatek. Problémy s agresivitou řešili brněnští policisté také minulý rok.