Malá se měla vzdát postu náměstkyně hejtmana. Po odchodu z vlády však ve funkci zůstane

Na post náměstka měl být po Malé jmenován její stranický kolega Petr Hýbler. Ten potvrdil, že naposledy spolu případné nahrazení náměstkyně hejtmana probírali v červnu. I on očekává, že se v jejím krajském působení nic nezmění. Taťána Malá se k tomuto tématu vyjadřovat nechtěla.

Opoziční krajští zastupitelé se shodují v tom, že další působení Malé je záležitostí hnutí ANO. Jiří Crha (ODS) ale dodává, že pokud by k podobné situaci došlo v ODS, snažili by se členové o odstoupení takového náměstka z funkce. Podle Jana Grolicha (KDU-ČSL) není Taťána Malá důvěryhodnou osobou pro vykonávání takové funkce a rezignovat by měla i na ni.

Malá čelí nařčení z plagiátorství diplomových prací, tímto problémem se bez ohledu na jejím dalším setrvání ve funkcích zabývá etická komise Mendelovy univerzity. Spolu s nezávislými právními poradci by měla do měsíce práce podrobně prozkoumat. Nezávislá analýza by měla vysoké škole pomoci najít postup, jak s časovým odstupem na kauzu reagovat.