Stavba pardubického parkovacího domu se částečně zastavila kvůli elektrickému vedení v zemi

Stavbaři tvrdí, že elektřina v zemi neměla být a že ji podle zadání tendru měl odstavit zadavatel, tedy pardubický rozvojový fond, již před předáním staveniště. To však městský fond odmítá.

„S tranfostanicí se počítalo přesně tak, jak se počítá, nikdy se s ní nepočítalo jinak,“ řekl Jan Kratochvíl z vedení fondu. Zároveň ujistil, že nepovažuje zdržení za zásadní. Věří, že nijak neohrozí termín dokončení parkovacího domu.

Městská opozice ale obavy má – ze zpoždění i prodražení stavby. „Naší největší obavou je to, že se objeví další vícepráce, zvýší se náklady a bude se opakovat to, co jsme zažili třeba u fotbalového stadionu,“ řekl zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti).

Parkovací dům navíc figuruje v aktuální kauze, kvůli které je mimo jiné trestně stíhán ve vazbě bývalý pardubický primátor Martin Charvát.

Podle policie byl tendr na zhotovitele zmanipulovaný. Tvrdí, že po zásahu obviněných získala zakázku firma, která skončila v soutěži až druhá.

Parkovací dům poskytne téměř čtyři stovky míst, na nichž budou moci zaparkovat rezidenti i návštěvníci centra Pardubic. Na střeše šestipodlažního objektu bude hřiště či zeleň, dole bude zázemí pro hokejový klub. Stát bude 336 milionů korun, hotový má být před koncem příštího roku. Napřesrok chce město začít stavět i další parkovací dům, který má stát na Dukle v lokalitě terminálu Jih.