Sokolovská uhelná zdraží teplo, hlavně kvůli cenám emisních povolenek

Sokolovská uhelná, stejně jako Elektrárna Tisová, která firmě patří, v posledních dvou letech ceny tepla výrazněji neměnily, pro příští rok je podle firmy ale navýšení nezbytné. Příčinou jsou především rostoucí náklady na emisní povolenky, očekávané zvýšení poplatku z vydobytého nerostu a další náklady, kterými vyrobené teplo zatěžuje stát. I po zdražení zůstane ale podle společnosti cena tepla z uhlí nižší než teplo vyráběné například ze zemního plynu.

„V letech 2022 a 2023 jsme se snažili většinu nákladů na výrobu a dodávky tepla nést ke své tíži, což znamená, že cena tepla nepokrývala skutečný růst nákladů. Vzhledem k současné situaci je to ale neudržitelný proces, proto se změně ceny pro naše smluvní partnery, pro které vyrábíme a dodáváme teplo, nevyhneme. Důvodem je v první řadě náklad na emisní povolenku, který tvoří více než 50 procent ceny výroby tepla předtím, než je předáno k distribuci konečným spotřebitelům,“ uvedl předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné i Elektrárny Tisová Pavel Tomek.

Konečnou cenu stanoví teplárny

Procesy spojené s těžbou uhlí, tedy i náklady na práci lidí, tvoří nyní menší část ceny. Do té se započítávají i náklady na údržbu a správu těžební technologie, investice do uhelných zdrojů, dispečink a v neposlední řadě zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, který společnost odvádí státu. Pro koncové zákazníky, nejčastěji domácnosti, stanoví konečnou cenu tepla městské či obecní teplárny a společnosti provozující tepelné hospodářství.

Například městská společnost Sokolovská bytová dodává letos domácnostem teplo za 803 korun za gigajoule včetně DPH. V porovnání s rokem 2022 zdražila o 15 procent, tedy o 97 korun. Běžná domácnost ročně spotřebuje 25 až 35 GJ tepla. To při letošních cenách představuje ročně zhruba 20 000 až 28 000 korun. Pokud i lokální distributoři zahrnou v plné míře zdražení od Sokolovské uhelné do výsledné ceny pro zákazníky, znamenalo by to například v Sokolově, že se cena tepla pro příští rok přiblíží nebo přesáhne 1000 korun za GJ, tedy roční náklady domácnosti stoupnou na 25 000 až 35 000 korun za teplo a teplou vodu. Výslednou cenu ale Sokolovská bytová ještě neoznámila.